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Пашинян: сотрудничество со странами ЕАЭС остается приоритетом Армении

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате в Киргизии заявил, что укрепление сотрудничества со странами ЕАЭС – один из внешнеполитических и внешнеэкономических приоритетов Армении. Об этом сообщил ТАСС.

«Этот подход найдет свое отражение и в программе нового правительства, которое мне доверено возглавить», – сказал он.

Пашинян добавил, что понимает, что одновременное членство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и Европейском союзе (ЕС) невозможно.

27 июля Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проведение референдума о вступлении страны в Европейский союз возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС. Он добавил, что готов обсудить с Россией этот вопрос в рамках дружественного диалога.

6 августа председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что отношения России и Армении напоминают «улицу с односторонним движением». Она заметила, что заявления армянской стороны о важности сохранения отношений с Москвой и ее реальные действия разнятся.  

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