Пашинян: сотрудничество со странами ЕАЭС остается приоритетом Армении

27 июля Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что проведение референдума о вступлении страны в Европейский союз возможно после подачи Ереваном официальной заявки на членство в ЕС. Он добавил, что готов обсудить с Россией этот вопрос в рамках дружественного диалога.