Получить данные из Центрального архива Минобороны можно будет на «Госуслугах»

Как отметили в министерстве, за последние полгода на адрес Центрального архива поступило 24 743 сообщения. Все сообщения направлялись на почту. Обработка запроса начиналась после его официального получения архивом, она проходила вручную. Теперь запросы будут поступать в архив за секунды, а граждане будут получать ответы на вопросы быстрее, отметили в ведомстве.