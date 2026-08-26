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Получить данные из Центрального архива Минобороны можно будет на «Госуслугах»

Анна Суслова

Минобороны упростило процесс получения сведений из Центрального архива, сообщили в ведомстве. Получить информацию теперь станет возможно в разделе на «Госуслугах».

Как отметили в министерстве, за последние полгода на адрес Центрального архива поступило 24 743 сообщения. Все сообщения направлялись на почту. Обработка запроса начиналась после его официального получения архивом, она проходила вручную. Теперь запросы будут поступать в архив за секунды, а граждане будут получать ответы на вопросы быстрее, отметили в ведомстве.

Заказать через «Госуслуги» можно будет архивные справки, выписки и копии документов. Также с помощью сервиса можно будет быстрее подтвердить право на получение тех или иных льгот, узнать о прохождении воинской службы и собрать данные для биографических исследований.

С 1 августа россиянам на «Госуслугах» стали приходить уведомления по налогам для физических лиц. Раньше необходимо было подавать специальное заявление на портале. Теперь уведомления приходят автоматически. Граждане, у которых нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах», продолжили получать бумажные письма по почте.

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