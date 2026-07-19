Россиянам начнут автоматически присылать налоговые уведомления на «Госуслуги»
Уведомления по имущественным налогам физическим лицам начнут автоматически приходить на «Госуслуги» с 1 августа, сообщается на сайте Федеральной налоговой службы. Сейчас для получения налогового уведомления в личном кабинете на портале «Госуслуг» необходимо подавать специальное заявление.
«Предстоящая осенью кампания по уплате гражданами имущественных налогов за период 2025 г. будет отличаться от предыдущих. Пользователи госуслуг увидят уведомления в своих личных кабинетах без необходимости предварительно заявлять об этом», – говорится в сообщении.
В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления будут доступны как и прежде. Бумажные письма по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, в кабинет на Госуслугах также будут приходить требования и решения о взыскании задолженности.
Правительство и ВЭБ.РФ займутся усовершенствованием налоговых режимов в России. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованного на сайте Кремля.
Кабмину и госкорпорации поручено создать механизм беспрепятственного перехода между формами бизнеса и налоговыми режимами с использованием цифровых платформенных решений. В числе поручений – сохранить порог в 20 млн руб. по УСН для уплаты НДС и ввести специальный правовой режим для городов опережающего развития с особыми правилами местного самоуправления и строительства. Кроме того, правительство займется упрощением условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством товаров.