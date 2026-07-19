Россиянам начнут автоматически присылать налоговые уведомления на «Госуслуги»

В личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС уведомления будут доступны как и прежде. Бумажные письма по почте получат те, у кого нет подтвержденного аккаунта на «Госуслугах» и доступа к кабинету ФНС. Кроме налоговых уведомлений, в кабинет на Госуслугах также будут приходить требования и решения о взыскании задолженности.