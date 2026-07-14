Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы в России

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное снижение порога дохода для плательщиков УСН и ПСН, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. В 2026 г. лимит составляет 20 млн руб., в 2027 г. он должен сократиться до 15 млн руб., а с 2028 г. – до 10 млн руб. В конце декабря 2025 г. Путин говорил, что производственный бизнес не должен пострадать от новой налоговой системы.