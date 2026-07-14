Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы в России

Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы в РоссииКремль опубликовал поручения президента по итогам ПМЭФа
Правительство и ВЭБ.РФ займутся усовершенствованием налоговых режимов в России. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), опубликованного на сайте Кремля.
Кабмину и госкорпорации поручено разработать механизм «беспрепятственного перехода» от применяемых форм организации предпринимательской деятельности и налогового режима к «другой форме (режиму), в том числе с использованием типовых решений и цифровых платформенных технологий».
Среди других поручений – поправки о сохранении порога доходов в 20 млн руб. по упрощенной системе налогообложения для уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Также исполнительные органы должны заняться установкой специального правового режима для городов опережающего развития. Для них определят особенности организации местного самоуправления, архитектурно-строительного проектирования и строительства.
Кроме того, правительство займется упрощением условий ведения бизнеса для субъектов малого и среднего бизнеса, занимающихся производством товаров.
Сейчас законодательство предусматривает поэтапное снижение порога дохода для плательщиков УСН и ПСН, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС. В 2026 г. лимит составляет 20 млн руб., в 2027 г. он должен сократиться до 15 млн руб., а с 2028 г. – до 10 млн руб. В конце декабря 2025 г. Путин говорил, что производственный бизнес не должен пострадать от новой налоговой системы.