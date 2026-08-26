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В Приднестровье назвали решение Молдавии по налогам осознанной эскалацией

Ведомости

МИД Приднестровья (ПМР) назвал сознательным курсом на эскалацию решение Молдавии взимать «НДС и акцизы» с товаров, следующих в республику, сообщило ведомство в Telegram-канале.

«МИД решительно отвергает лживые пропагандистские тезисы о якобы расходовании бюджетных средств РМ на нужды граждан Приднестровья», – сказано в сообщении.

В МИДе добавили, что отчетность, публикуемая Кишиневом, не имеет реальных подтверждений. Также в сообщении подчеркивается, что в ходе диалога молдавская сторона признавалась в непроработанности мер, а также в отсутствии плана, куда будут направлены денежные средства. При этом указывается, что ПМР неоднократно заявляла об антигуманных последствиях нелегитимного присвоения средств граждан республики.

В МИДе подчеркнули, что эскалация станет виной Молдавии.

В июле в Молдавии ввели режим ЧС в энергетическом секторе из-за нехватки топлива: обмеление Дуная вызвало перебои в поставках нефти и, как следствие, нехватку топлива на АЗС. Ранее Молдавия получала 65–70% электроэнергии за счет поставок с Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье. Однако электростанция прекратила работу в январе 2025 г. Как сообщили в республике, решение принято из-за отсутствия гарантий поставки газа для выработки электроэнергии.

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