В Приднестровье назвали решение Молдавии по налогам осознанной эскалацией

В МИДе добавили, что отчетность, публикуемая Кишиневом, не имеет реальных подтверждений. Также в сообщении подчеркивается, что в ходе диалога молдавская сторона признавалась в непроработанности мер, а также в отсутствии плана, куда будут направлены денежные средства. При этом указывается, что ПМР неоднократно заявляла об антигуманных последствиях нелегитимного присвоения средств граждан республики.