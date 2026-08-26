Россия и Украина провели обмен военнопленными в Белоруссии
В белорусском городе Гомель прошел обмен военнопленными между Россией и Украиной в формате «10 на 10», сообщила уполномоченный по правам человека при президенте РФ Яна Лантратова.
«Для нас принципиально важно, чтобы каждый наш военнослужащий, оказавшийся в плену, знал: о нем помнят, его ждут, за его возвращение продолжают бороться», – сказала она.
Лантратова поблагодарила всех участников гуманитарной миссии.
19 августа Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате «103 на 103». Посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Российские военные находились на территории Белоруссии, после оказания медицинской помощи их должны были отправить домой.