Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»В качестве посредника выступили ОАЭ
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «103 на 103». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнило оборонное ведомство, посредником при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты. Сейчас с россиянами все в порядке, они находятся на территории Белоруссии и ждут отправки домой.
С освобожденными из плена военными работает уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. В своем Telegram-канале она написала, что среди них есть многодетные отцы. Также Лантратова отметила, что 31 военнослужащий ранен.
«Во время обмена встретились с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. Обменялись списками пропавших без вести, обсудили вопросы документов», – сообщила омбудсмен. Кроме того, Лантратова добавила, российская и украинская стороны договорились о следующих гуманитарных акциях.
Как только российских бойцам окажут необходимую психологическую и медицинскую помощь, их доставят в РФ для реабилитации в госпиталях Министерства обороны.
13 августа Лантратова опубликовала список из 273 имен украинских военнослужащих, которых российская сторона готова обменять. По словам омбудсмена, большинство из них находятся в России с 2022 г. Она подчеркнула, что Москва готова к передаче украинских солдат для возвращения российских бойцов.
12 августа Лантратова сообщила, что РФ на протяжении всего последнего месяца трижды предлагала Украине обмен военнопленными, но Киев отказывался от этого. Омбудсмен отметила, что Россия сохраняет готовность к проведению обмена. Она также дополнила, что в переданных списках фигурировали и военные, и лица, осужденные в РФ за различные преступления.