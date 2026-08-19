Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «103 на 103»

12 августа Лантратова сообщила, что РФ на протяжении всего последнего месяца трижды предлагала Украине обмен военнопленными, но Киев отказывался от этого. Омбудсмен отметила, что Россия сохраняет готовность к проведению обмена. Она также дополнила, что в переданных списках фигурировали и военные, и лица, осужденные в РФ за различные преступления.