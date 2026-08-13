Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов
Российская и украинская стороны обменялись телами погибших военнослужащих. Москва передала Киеву 261 тело военных и получила 24 тела бойцов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
Рогов обратил внимание, что соотношение при обмене телами составило 1 к 11.
В середине июля Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщал, что украинской стороне были переданы тела 501 погибшего бойца, тогда как российская сторона получила тела 31 погибшего.
18 июня Москва передала 522 тела погибших украинских военных, Киев вернул российской стороне 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ. 15 мая РФ передала украинской стороне 526 тел погибших бойцов ВСУ, а Киев вернул останки 41 погибшего. 9 апреля Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона – 41 тело российских военных.