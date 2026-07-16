Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих

4 июля Минобороны России предложило украинским военным прекратить обстрел Константиновки с 12:00 до 18:00 мск 6 июля, чтобы передать тела погибших. Украинская сторона должна была принять или отклонить предложение РФ до 12:00 мск 5 июля. Ответ мог быть передан «по имеющимся каналам».