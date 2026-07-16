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Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих

Ведомости

Россия и Украина провели обмен телами погибших военных. Об этом сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

По его данным, украинской стороне были переданы тела 501 погибшего бойца, тогда как российская сторона получила тела 31 погибшего.

4 июля Минобороны России предложило украинским военным прекратить обстрел Константиновки с 12:00 до 18:00 мск 6 июля, чтобы передать тела погибших. Украинская сторона должна была принять или отклонить предложение РФ до 12:00 мск 5 июля. Ответ мог быть передан «по имеющимся каналам».

18 июня Россия и Украина провели очередной раунд обмена телами погибших военнослужащих. Москва передала 522 тела погибших украинских военных. Киев вернул российской стороне 33 тела бойцов Вооруженных сил РФ. 15 мая РФ передала украинской стороне 526 тел погибших бойцов ВСУ, а Киев вернул останки 41 погибшего. 9 апреля Россия передала Украине 1000 тел погибших военнослужащих, украинская сторона – 41 тело российских военных.

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