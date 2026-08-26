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Япония поддержит проекты строительства нефтепроводов в обход Ормузского пролива

Татьяна Мозолевская

Япония поддержит проекты по строительству нефтепроводов в обход Ормузского пролива. Эта мера войдет в новую энергетическую стратегию страны, сообщило The Japan Times со ссылкой на документы канцелярии правительства.

Новая стратегия направлена на укрепление энергетической безопасности после того, как конфликт между США и Ираном обнажил зависимость Японии от поставок нефти с Ближнего Востока. До начала войны в конце февраля на этот регион приходилось более 90% японского импорта нефти.

Правительство также намерено диверсифицировать источники закупки нефти и оказывать поддержку в покрытии транспортных расходов. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что ситуация в энергетике «фундаментально изменилась», а прежние подходы к государственной политике и деятельности компаний больше не соответствуют новым условиям.

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Власти рассчитывают окончательно утвердить стратегию до конца года. Для поддержки новых трубопроводных проектов планируется расширить возможности Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) по финансированию рисков.

Кроме того, Япония намерена обеспечить стабильность морских поставок нефти за счет страхования судов и увеличить запасы сырья для внутреннего производства нафты.

25 августа МИД Ирана сообщил, что Иран и Оман договорились о возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив.

Страны обсудили создание поэтапной рамочной основы, которая подразумевает появление временного совместного судоходного коридора через пролив. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом. Также будет рассмотрен предполагаемый механизм обмена информацией, управления движением и предоставления соответствующих навигационных услуг.

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