Япония поддержит проекты строительства нефтепроводов в обход Ормузского пролива
Япония поддержит проекты по строительству нефтепроводов в обход Ормузского пролива. Эта мера войдет в новую энергетическую стратегию страны, сообщило The Japan Times со ссылкой на документы канцелярии правительства.
Новая стратегия направлена на укрепление энергетической безопасности после того, как конфликт между США и Ираном обнажил зависимость Японии от поставок нефти с Ближнего Востока. До начала войны в конце февраля на этот регион приходилось более 90% японского импорта нефти.
Правительство также намерено диверсифицировать источники закупки нефти и оказывать поддержку в покрытии транспортных расходов. Премьер-министр Санаэ Такаити заявила, что ситуация в энергетике «фундаментально изменилась», а прежние подходы к государственной политике и деятельности компаний больше не соответствуют новым условиям.
Власти рассчитывают окончательно утвердить стратегию до конца года. Для поддержки новых трубопроводных проектов планируется расширить возможности Японской организации по металлам и энергетической безопасности (JOGMEC) по финансированию рисков.
Кроме того, Япония намерена обеспечить стабильность морских поставок нефти за счет страхования судов и увеличить запасы сырья для внутреннего производства нафты.
25 августа МИД Ирана сообщил, что Иран и Оман договорились о возобновлении безопасного судоходства через Ормузский пролив.
Страны обсудили создание поэтапной рамочной основы, которая подразумевает появление временного совместного судоходного коридора через пролив. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом. Также будет рассмотрен предполагаемый механизм обмена информацией, управления движением и предоставления соответствующих навигационных услуг.