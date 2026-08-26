Первые испытания в море южнокорейского дрона-камикадзе завершились неудачей
Первые морские испытания среднеразмерного дрона-камикадзе южнокорейской разработки завершились неудачей – беспилотник вскоре после запуска упал в море. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на ВМС Республики Кореи.
Испытания аппарата, разработкой которого занимается Агентство оборонных разработок (ADD) Южной Кореи, состоялись 25 августа. По плану беспилотник должен был взлететь с десантно-штурмового корабля «Марадо» и поразить судно-мишень в акватории недалеко от портового города Пусан. Дрон успешно поднялся с палубы корабля, однако вскоре после старта упал в море. Причины произошедшего не уточняются.
Размах крыльев испытываемого беспилотника составлял около 3 м, а его возможная продолжительность полета превышала 10 часов. Аппарат разрабатывается для выполнения сразу нескольких типов задач, включая разведку, поиск целей и нанесение ударов.
18 августа сообщалось, что южнокорейская Hanwha Systems совместно с австрийской Schiebel разработает коммуникационный беспилотник с поддержкой 5G. Его планируется оснастить базовой станцией 5G и оборудованием для ретрансляции сигнала. Дрон должен обеспечивать работу тактических сетей связи между наземными и воздушными объектами, а также непосредственно между летательными аппаратами.