Первые испытания в море южнокорейского дрона-камикадзе завершились неудачей

Испытания аппарата, разработкой которого занимается Агентство оборонных разработок (ADD) Южной Кореи, состоялись 25 августа. По плану беспилотник должен был взлететь с десантно-штурмового корабля «Марадо» и поразить судно-мишень в акватории недалеко от портового города Пусан. Дрон успешно поднялся с палубы корабля, однако вскоре после старта упал в море. Причины произошедшего не уточняются.