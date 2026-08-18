Южнокорейская Hanwha Systems разработает коммуникационный беспилотник с 5G

Беспилотники станут частью инициативы Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), в рамках которой НАТО создает единую цифровую систему наблюдения вдоль границ с Россией и Белоруссией – от севера Финляндии до Черного моря. Предполагается, что в нее войдут тысячи дронов, датчиков и спутников, связанных между собой при помощи технологий ИИ.