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Главная / Технологии /

Южнокорейская Hanwha Systems разработает коммуникационный беспилотник с 5G

Татьяна Мозолевская

Компания Hanwha Systems из Республики Корея планирует разработать коммуникационный беспилотник нового поколения совместно с австрийским производителем Schiebel, пишет газета Chosun.

Компании провели первую рабочую встречу по проекту в представительстве Schiebel в Сеуле. Разработка ведется в рамках меморандума о взаимопонимании, который стороны заключили в мае.

Новый беспилотник планируется оснастить базовой станцией 5G и оборудованием для ретрансляции связи. Аппарат сможет обеспечивать работу тактических сетей связи между наземными и воздушными объектами, а также непосредственно между летательными аппаратами. В частности, Hanwha Systems намерена разработать компактный модуль базовой станции радиосвязи 5G для установки на малые БПЛА, высоконадежную навигационную систему и решения для повышения устойчивости связи.

В рамках проекта беспилотную платформу Schiebel объединят с коммуникационным и авиационным оборудованием Hanwha Systems. Южнокорейская компания рассчитывает использовать при разработке опыт и данные, полученные при эксплуатации беспилотных систем для военно-морских сил.

14 августа Politico писало, что НАТО планирует внедрять беспилотники с использованием ИИ для укрепления восточного фланга альянса.

Беспилотники станут частью инициативы Eastern Flank Deterrence Initiative (EFDI), в рамках которой НАТО создает единую цифровую систему наблюдения вдоль границ с Россией и Белоруссией – от севера Финляндии до Черного моря. Предполагается, что в нее войдут тысячи дронов, датчиков и спутников, связанных между собой при помощи технологий ИИ.

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