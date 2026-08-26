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Трамп: США скоро одержат «большую победу» над Ираном

Сергей Пахомов

В скором времени США одержат «большую победу» над Ираном, заявил американский президент Дональд Трамп в эфире Al Jazeera.

«Мы достигли успеха в Венесуэле и скоро одержим большую победу над Ираном», – подчеркнул глава государства. По его словам, Штаты уже добились больших успехов, поскольку «у них [Ирана] огромная инфляция, экономика разваливается, они очень плохо обращаются со своим населением, убивают многих, многих протестующих».

Также он отметил, что и военные, и экономические меры в отношении Исламской Республики оказались одинаково эффективны. Американский лидер дополнил, что «не спешит» в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.

Источники, близкие к Исламской Республике и Пакистану, ранее сообщили, что США и Иран смогли согласовать перемирие. По словам собеседников агентства, официально объявить о прекращении огня должны в ближайшие дни. Затем страны проведут переговоры и рабочие встречи.

24 августа Трамп заявил, что Иран находится в «экономической и военной спирали смерти». В связи с этим он также подчеркнул, что США «побеждают всех».

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