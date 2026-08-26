Трамп: США скоро одержат «большую победу» над Ираном

«Мы достигли успеха в Венесуэле и скоро одержим большую победу над Ираном», – подчеркнул глава государства. По его словам, Штаты уже добились больших успехов, поскольку «у них [Ирана] огромная инфляция, экономика разваливается, они очень плохо обращаются со своим населением, убивают многих, многих протестующих».