ВСУ нанесли ракетный удар по торговому центру «Донецк-сити»
Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по торговому центру «Донецк-сити», в результате атаки в здании зафиксированы разрушения. Об этом «РИА Новости» сообщил сотрудник следственных органов СК России.
По его словам, удар был нанесен по гражданской инфраструктуре Донецка. В момент атаки в торговом центре находились люди.
Сотрудник СК добавил, что следователи работают на местах обстрелов и фиксируют последствия удара.
26 августа ВСУ также нанесли удар по рейсовому автобусу Лисичанск – Стаханов в ЛНР. Погибли девять человек.