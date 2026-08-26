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Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости

Татьяна Мозолевская

Президент России Владимир Путин поздравил президента Абхазии Бадру Гунбу с Днем признания независимости республики. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, Путин также передал наилучшие пожелания всем жителям Абхазии.

Абхазия провозгласила независимость от Грузии в начале 1990-х гг., однако международное признание получила после российско-грузинской войны августа 2008 г. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 г. Впоследствии Абхазию признали Никарагуа, Венесуэла и Сирия.

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