Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости

Абхазия провозгласила независимость от Грузии в начале 1990-х гг., однако международное признание получила после российско-грузинской войны августа 2008 г. Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 г. Впоследствии Абхазию признали Никарагуа, Венесуэла и Сирия.