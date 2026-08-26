В Казахстане планируют запретить регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет

Президент Казахстана отметил, что социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг оказывают значительное влияние на мировоззрение детей. В связи с этим, по его словам, действующий с 2018 г. закон о защите детей от вредной информации требует серьезного пересмотра.