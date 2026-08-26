В Казахстане планируют запретить регистрацию в соцсетях детям младше 16 лет
В Казахстане планируют запретить регистрацию в социальных сетях детям младше 16 лет, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев, передает TengriNews.
По его словам, правительство уже разработало соответствующий законопроект и в июне внесло его в парламент. Токаев заявил, что предложит депутатам рассмотреть инициативу на открытии первой сессии курултая.
Президент Казахстана отметил, что социальные сети, цифровые платформы, искусственный интеллект и агрессивный маркетинг оказывают значительное влияние на мировоззрение детей. В связи с этим, по его словам, действующий с 2018 г. закон о защите детей от вредной информации требует серьезного пересмотра.
Токаев также поручил правительству принять меры по фильтрации контента для защиты несовершеннолетних. Кроме того, он предложил расширить использование обязательных детских SIM-карт, которые должны помочь ограничивать доступ детей к нежелательному контенту.
22 июля агентство Bloomberg писало, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен планирует ввести общеевропейский запрет на использование социальных сетей для детей, чтобы объединить подходы к этому вопросу для всех стран блока.