Умерла известная японская художница-авангардистка Яёи Кусама

Художница родилась в японском Мацумото в 1929 г. Во время Второй мировой войны в 13-летнем возрасте она была привлечена к производству ткани для армейских парашютов. В 1957 г. художница переехала в США и до 1973 г. в основном жила в Нью-Йорке, где участвовала в провокационных уличных перформансах и антивоенных акциях. В 1970-е гг. из-за прогрессировавших психических расстройств Кусама переехала в психиатрическую клинику Seiwa Hospital for the Mentally Ill в Токио, где жила до конца жизни.