Умерла известная японская художница-авангардистка Яёи Кусама
Японская художница-авангардистка Яёи Кусама, известная во всем мире, умерла в Токио в возрасте 97 лет. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность, сообщает The Guardian.
По данным издания, артистка скончалась в середине августа, а церемония прощания прошла в узком семейном кругу.
Кусама получила мировую известность благодаря узнаваемым композициям с яркими узорами в горошек и сетчатыми мотивами, а также скульптурам в форме тыкв. Она получила прозвище «Королева хэппенингов».
Художница родилась в японском Мацумото в 1929 г. Во время Второй мировой войны в 13-летнем возрасте она была привлечена к производству ткани для армейских парашютов. В 1957 г. художница переехала в США и до 1973 г. в основном жила в Нью-Йорке, где участвовала в провокационных уличных перформансах и антивоенных акциях. В 1970-е гг. из-за прогрессировавших психических расстройств Кусама переехала в психиатрическую клинику Seiwa Hospital for the Mentally Ill в Токио, где жила до конца жизни.
Международное признание пришло к Кусаме в 1990-е гг.. В 1993 г. она представляла Японию на Венецианской биеннале, а пять лет спустя ее произведения показали в нью-йоркском МоМА. В 2011-2012 гг. масштабные ретроспективы художницы прошли в крупнейших музеях Европы и США, после чего ее мировая известность продолжила расти.