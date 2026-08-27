Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США

С начала своего второго срока Трамп регулярно подписывает указы о чрезвычайном положении. В США действуют ЧП в области нелегальной миграции, наркотрафика, кибератак. Основанием для режима ЧП могут быть стихийные бедствия, беспорядки, эпидемии, угрозы нацбезопасности или экономике страны. Режим ЧП дает президенту больше полномочий, в том числе распоряжаться ресурсами государства по своему усмотрению.