Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США, следует из указа. Он ограничил использование зарубежных технических средств, в том числе их закупку и установку на энергообъектах страны.
Указом запрещается закупка определенного электрооборудования иностранного производства, включая критически важное ПО и цифровые мощности, способные использовать уязвимости в американской энергосистеме для кибератак, саботажа или отключения критически важной инфраструктуры.
Под запретом в рамках ЧП: высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, релейная защита, генераторы, промышленные системы управления и др. Согласно документу, заключенная сделка на закупку и установку иностранного оборудования будет представлять «неоправданный риск саботажа» и затрагивать целостность системы электроснабжения Соединенных Штатов.
С начала своего второго срока Трамп регулярно подписывает указы о чрезвычайном положении. В США действуют ЧП в области нелегальной миграции, наркотрафика, кибератак. Основанием для режима ЧП могут быть стихийные бедствия, беспорядки, эпидемии, угрозы нацбезопасности или экономике страны. Режим ЧП дает президенту больше полномочий, в том числе распоряжаться ресурсами государства по своему усмотрению.
В первый президентский срок в 2017–2021 гг. Трамп прибегал к этой мере 11 раз.