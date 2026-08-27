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Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США

Максим Цуланов

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угроз энергосистеме США, следует из указа. Он ограничил использование зарубежных технических средств, в том числе их закупку и установку на энергообъектах страны.

Указом запрещается закупка определенного электрооборудования иностранного производства, включая критически важное ПО и цифровые мощности, способные использовать уязвимости в американской энергосистеме для кибератак, саботажа или отключения критически важной инфраструктуры.

Под запретом в рамках ЧП: высоковольтные трансформаторы, инверторы для солнечных и батарейных систем, релейная защита, генераторы, промышленные системы управления и др. Согласно документу, заключенная сделка на закупку и установку иностранного оборудования будет представлять «неоправданный риск саботажа» и затрагивать целостность системы электроснабжения Соединенных Штатов.

С начала своего второго срока Трамп регулярно подписывает указы о чрезвычайном положении. В США действуют ЧП в области нелегальной миграции, наркотрафика, кибератак. Основанием для режима ЧП могут быть стихийные бедствия, беспорядки, эпидемии, угрозы нацбезопасности или экономике страны. Режим ЧП дает президенту больше полномочий, в том числе распоряжаться ресурсами государства по своему усмотрению.

В первый президентский срок в 2017–2021 гг. Трамп прибегал к этой мере 11 раз.

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