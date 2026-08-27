Россия и Иран обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива

5 августа Тегеран и Маскат согласовали координаты маршрута через Ормузский пролив. Все технические и юридические вопросы, а также вопросы безопасности уже рассмотрены МИД Ирана. Соглашение между странами не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в проливе.