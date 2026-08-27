Россия и Иран обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива
Замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял посла Ирана Казема Джалали по его просьбе. Об этом сообщили на сайте МИД России.
В ходе встречи стороны говорили о ситуации, которая сложилась из-за неспровоцированного нападения США на Исламскую Республику. Также они обсудили ирано-оманскую договоренность по судоходству через Ормузский пролив.
25 августа Иран и Оман договорились о временном возобновлении безопасного судоходства через Ормуз. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом.
5 августа Тегеран и Маскат согласовали координаты маршрута через Ормузский пролив. Все технические и юридические вопросы, а также вопросы безопасности уже рассмотрены МИД Ирана. Соглашение между странами не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в проливе.