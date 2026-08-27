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Главная / Политика /

Россия и Иран обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива

Сергей Пахомов

Замминистра иностранных дел РФ Георгий Борисенко принял посла Ирана Казема Джалали по его просьбе. Об этом сообщили на сайте МИД России.

В ходе встречи стороны говорили о ситуации, которая сложилась из-за неспровоцированного нападения США на Исламскую Республику. Также они обсудили ирано-оманскую договоренность по судоходству через Ормузский пролив.

25 августа Иран и Оман договорились о временном возобновлении безопасного судоходства через Ормуз. Переговоры между сторонами продолжатся для достижения соглашений о создании постоянного коридора и будущем управлении проливом.

5 августа Тегеран и Маскат согласовали координаты маршрута через Ормузский пролив. Все технические и юридические вопросы, а также вопросы безопасности уже рассмотрены МИД Ирана. Соглашение между странами не означает автоматического восстановления безопасности судоходства в проливе.

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