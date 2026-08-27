Два человека погибли при нападении в школе под Берлином
Два человека погибли в школе под Берлином в результате нападения, сообщила газета Märkische Allgemeine Zeitung.
Инцидент произошел в школе в Гозен-Ной-Циттау в районе Одер-Шпрее. По данным издания, одной из погибших была 18-летняя ученица, вторым – 30-летний мужчина, который, предположительно, пытался остановить нападавшего.
Предполагаемый нападавший задержан. По информации MAZ, ему 19 лет, он являлся бывшим молодым человеком погибшей девушки. Был ли он учеником этой школы, пока неизвестно.
Территорию вокруг учебного заведения оцепили, к месту направили многочисленные наряды полиции, пожарных и скорой помощи. По предварительным данным, также были вызваны два спасательных вертолета.
21 августа газета Aftonbladet сообщила, что два человека пострадали в результате нападения злоумышленника с мечом в школе в шведском городе Фагерста.