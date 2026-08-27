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Путин представил трех кандидатов на должность главы Северной Осетии

Сергей Пахомов

Президент России Владимир Путин представил парламенту Северной Осетии трех кандидатов на пост главы республики. Об этом региональный парламент сообщил на своей официальной странице в соцсети «Вконтакте».

В числе кандидатов действующий глава региона Сергей Меняйло, заместитель генерального директора ООО «Селенгауголь» Олег Варнавин и депутат парламента республики Чермен Дудати. Голосование депутатов по выборам главы состоится 20 сентября на 54-й сессии регионального парламента.

1 апреля жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) при проведении открытого опроса назвали черты, которые они хотели бы видеть в «идеальном лидере». Исследование проводилось с 13 по 23 марта среди 2100 респондентов из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.

В представлении жителей регионов СКФО идеальный руководитель субъекта должен быть скорее «хозяйственником» по типу лидерства (41%), а не общественником (16%), политиком федерального уровня (14%), силовиком (7%) или предпринимателем (6%).

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