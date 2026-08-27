Путин представил трех кандидатов на должность главы Северной Осетии

1 апреля жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) при проведении открытого опроса назвали черты, которые они хотели бы видеть в «идеальном лидере». Исследование проводилось с 13 по 23 марта среди 2100 респондентов из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.