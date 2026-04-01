Каким видят идеального главу региона на Северном Кавказе

Каким видят идеального главу региона на Северном КавказеСкорее им может стать местный и светский хозяйственник
Жители Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) при проведении открытого опроса назвали персонажей, на которых хотели бы видеть похожими «идеального лидера». На первом месте, как выявил опрос Russian Field (есть в распоряжении «Ведомостей»), – Сталин (3%), затем абстрактный хозяйственник (2%), Железный человек, Супермен, Штирлиц, Джеймс Бонд и др. (по 1%). В целом же опрос Russian Field должен был выявить образ подходящего руководителя для каждого из регионов.
Исследование проводилось с 13 по 23 марта среди 2100 респондентов из Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Ставропольского края.
В представлении жителей регионов СКФО идеальный руководитель субъекта должен быть скорее «хозяйственником» по типу лидерства (41%), а не общественником (16%), политиком федерального уровня (14%), силовиком (7%) или предпринимателем (6%). Сильней всего востребованность в хозяйственном руководителе на Ставрополье (57%) и в Северной Осетии (42%) – здесь же, согласно данным Russian Field, самый низкий уровень удовлетворенности ситуацией (54 и 45% соответственно). Наиболее высокий –в Чечне и Кабардино-Балкарии (88% и 59%).
Жители Северного Кавказа демонстрируют довольно традиционные представления о типаже регионального лидера: запрос на хозяйственника-патерналиста – это классика, восходящая к опыту глав регионов 90-х гг., во многом опирающаяся на советское наследие регионального управления, обращает внимание вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.
На вопрос о том, какими качествами должен обладать будущий руководитель региона, 42% респондентов говорят – желанием заботиться о простых людях. На то, что он должен иметь управленческий опыт, указывает 14% респондентов – это в топ-5 характеристик (см. врез).
Уже накопилась усталость от «аристократичных, экстравагантных, силовых форм» репрезентации власти, добавляет директор Института региональных проблем Николай Юханов, поэтому есть потребность в открытом лидере.
Запрос на религиозность регионального лидера характерен только для Чечни и Ингушетии (70 и 56% соответственно), отмечает Туровский. Меньше всего он в Кабардино-Балкарии и Ставропольском крае (24 и 25% соответственно).
Запрос на светского лидера «не означает, что люди не верят в Бога, они просто хотят жить в цивилизационном пространстве, где признаются и принимаются все религии без исключения», говорит Юханов. Чаще всего жители регионов СКФО (45%) говорят, что глава субъекта должен быть скорее светским. Религиозность важна для 37% избирателей, не имеет значения этот показатель для 8% опрошенных. Затруднились ответить 10%.
Кто руководит регионами Северного Кавказа
В целом наличие веры важнее для молодых людей (48% в возрасте 18–29 лет), чем для граждан в возрасте (40% – 30–44 года, 45–59 лет – 31%, 60 лет и старше – 26%). Также религиозность играет большую роль среди респондентов без высшего образования (32% против 41% с высшим).
Не принимают в большинстве своем в указанных регионах варягов: для 51% важно, чтобы руководитель региона был «обязательно местный». Самые высокие показатели снова в Ингушетии (68%) и Чечне (66%), а также в Осетии (51%), Кабардино-Балкарии (50%), Дагестане и Ставропольском крае (по 47%), Карачаево-Черкесии (46%). Допускают наличие главы из другого субъекта 31%. Для 15% это не имеет значения, 3% затруднились ответить.
Ожидаемым для национальных республик является и желание, чтобы руководитель имел местное происхождение, но сами цифры (кроме Чечни и Ингушетии) не такие уж и высокие – это отражает имеющийся опыт, когда главами республик в немалом ряде случаев становились люди, ранее совсем не работавшие в этих регионах, обратил внимание Туровский. Близок к этим качествам, к примеру, глава Кабардино-Балкарии, считает Юханов. По его словам, люди в Нальчике знают, «где находится его дом, машину его знают», могут пообщаться. Подобная модель, по словам эксперта, является «залогом легитимности» власти.