Китайский МИД высказался против американских санкций в отношении банков
КНР считает неправомерными и односторонними возможные санкции США против китайских банков из-за их якобы сотрудничества с Ираном. Об этом заявил официальный представитель МИДа республики Линь Цзянь.
«Что касается ситуации вокруг Ирана, мы всегда считаем, что диалог и переговоры – правильный путь решения проблемы. Позиция Китая против незаконных односторонних санкций последовательна и ясна», – сказал он (цитата по ТАСС).
27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США могут рассмотреть вопрос о введении санкций против китайских банков. «А кто сказал, что я этого не делаю? Вы спросили – почему нет?» – сказал американский лидер.
24 августа агентство Reuters сообщило, что США могут ввести санкции против стран, сотрудничающих с Ираном. В тот же день министр финансов США Скотт Бессент объявил, что все, кто оказывает стране помощь, будут исключены из долларовой системы. Он также сказал, что неизвестно, затронут ли Китай вторичные санкции и будут ли они направлены против китайских банков. На данные заявления в МИД КНР ответили, что намерены принять соответствующие меры.