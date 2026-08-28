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Китайский МИД высказался против американских санкций в отношении банков

Анна Суслова

КНР считает неправомерными и односторонними возможные санкции США против китайских банков из-за их якобы сотрудничества с Ираном. Об этом заявил официальный представитель МИДа республики Линь Цзянь.

«Что касается ситуации вокруг Ирана, мы всегда считаем, что диалог и переговоры – правильный путь решения проблемы. Позиция Китая против незаконных односторонних санкций последовательна и ясна», – сказал он (цитата по ТАСС).

27 августа президент США Дональд Трамп заявил, что США могут рассмотреть вопрос о введении санкций против китайских банков. «А кто сказал, что я этого не делаю? Вы спросили – почему нет?» – сказал американский лидер.

24 августа агентство Reuters сообщило, что США могут ввести санкции против стран, сотрудничающих с Ираном. В тот же день министр финансов США Скотт Бессент объявил, что все, кто оказывает стране помощь, будут исключены из долларовой системы. Он также сказал, что неизвестно, затронут ли Китай вторичные санкции и будут ли они направлены против китайских банков. На данные заявления в МИД КНР ответили, что намерены принять соответствующие меры.

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