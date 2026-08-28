Китайский МИД высказался против американских санкций в отношении банков

24 августа агентство Reuters сообщило, что США могут ввести санкции против стран, сотрудничающих с Ираном. В тот же день министр финансов США Скотт Бессент объявил, что все, кто оказывает стране помощь, будут исключены из долларовой системы. Он также сказал, что неизвестно, затронут ли Китай вторичные санкции и будут ли они направлены против китайских банков. На данные заявления в МИД КНР ответили, что намерены принять соответствующие меры.