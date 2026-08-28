Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
MTSS181+0,36%CNY Бирж.12,883+0,54%IMOEX2 105,48+0,58%RTSI774,84+0,99%RGBI113,42+0,07%RGBITR769,28+0,1%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Великобритании откажутся от увеличения военных расходов до 3% ВВП

Анна Суслова

Канцлер казначейства Великобритании Джон Хили откажется от плана направить расходы на оборону страны в размере 3% ВВП, сообщила газета Financial Times.

Ранее Хили заявлял, что необходимо направить 3% ВВП на развитие обороны Великобритании к 2030 г. – как на этап достижения целевого показателя НАТО в 3,5% к 2025 г.

«Приоритетной задачей является финансирование плана инвестиций в оборону, опубликованного Киром Стармером, и канцлер представит более подробную информацию по этому вопросу в бюджете», – сказал один из представителей правительства.

Как сообщило издание, сейчас бюджет Соединенного Королевства будет сосредоточен на восполнении дефицита финансирования оборонной техники. Размер суммы, направленной для решения этого вопроса, составит почти 5 млрд фунтов стерлингов. Вопрос об увеличении расходов на оборону будет поставлен в следующем году.

Как отметил научный сотрудник аналитического центра «Институт фискальных исследований», решение о превышении расходов на оборону может обойтись стране в дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в год. А если данную статью расходов увеличат до 3,5% ВВП, то поддержание военной мощности Великобритании обойдется правительству в 25 млрд фунтов стерлингов.

Премьер-министр страны Энди Бернэм отказался поддержать план Хили.

Сейчас Британия проводит модернизацию вооружения. Планируется заменить существующий флот из четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент» (ПЛАРБ) на четыре субмарины нового поколения. Часть расходов по обновлению флота готова взять на себя Германия.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её