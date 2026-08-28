В Великобритании откажутся от увеличения военных расходов до 3% ВВП

Как сообщило издание, сейчас бюджет Соединенного Королевства будет сосредоточен на восполнении дефицита финансирования оборонной техники. Размер суммы, направленной для решения этого вопроса, составит почти 5 млрд фунтов стерлингов. Вопрос об увеличении расходов на оборону будет поставлен в следующем году.