В Великобритании откажутся от увеличения военных расходов до 3% ВВП
Канцлер казначейства Великобритании Джон Хили откажется от плана направить расходы на оборону страны в размере 3% ВВП, сообщила газета Financial Times.
Ранее Хили заявлял, что необходимо направить 3% ВВП на развитие обороны Великобритании к 2030 г. – как на этап достижения целевого показателя НАТО в 3,5% к 2025 г.
«Приоритетной задачей является финансирование плана инвестиций в оборону, опубликованного Киром Стармером, и канцлер представит более подробную информацию по этому вопросу в бюджете», – сказал один из представителей правительства.
Как сообщило издание, сейчас бюджет Соединенного Королевства будет сосредоточен на восполнении дефицита финансирования оборонной техники. Размер суммы, направленной для решения этого вопроса, составит почти 5 млрд фунтов стерлингов. Вопрос об увеличении расходов на оборону будет поставлен в следующем году.
Как отметил научный сотрудник аналитического центра «Институт фискальных исследований», решение о превышении расходов на оборону может обойтись стране в дополнительные 10 млрд фунтов стерлингов в год. А если данную статью расходов увеличат до 3,5% ВВП, то поддержание военной мощности Великобритании обойдется правительству в 25 млрд фунтов стерлингов.
Премьер-министр страны Энди Бернэм отказался поддержать план Хили.
Сейчас Британия проводит модернизацию вооружения. Планируется заменить существующий флот из четырех атомных подводных лодок с баллистическими ракетами «Трайдент» (ПЛАРБ) на четыре субмарины нового поколения. Часть расходов по обновлению флота готова взять на себя Германия.