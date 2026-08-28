При крушении судна в ДР Конго погибли 16 человек

21 июля Reuters сообщил, что в результате крушения парома у побережья Гайаны погибли как минимум 27 человек. Судно MV Barima, которое шло из столицы Джорджтауна в деревню Порт Кайтума, перевернулось в выходные дни. На его борту находились 179 человек. Из воды достали 27 тел.