При крушении судна в ДР Конго погибли 16 человек
Не менее 16 человек погибли при крушении судна в Демократической Республике Конго, сообщил портал Actualité. Авария произошла на реке Касаи в территории Куту в провинции Май-Ндомбе. Судно, следовавшее из деревни Кесе в Киншасу, перевозило 201 пассажира.
По данным местных властей, у судна отказал единственный двигатель. После этого оно около часа дрейфовало, затем столкнулось со скалой и затонуло.
Администратор территории Куту Жак Нзенза Монжи сообщил, что спасатели извлекли тела 16 погибших. Часть из них уже опознана. Депутат провинциального собрания Люсьен Кемпиле Зуде заявил, что удалось спасти 185 человек. Поисковые работы продолжаются.
21 июля Reuters сообщил, что в результате крушения парома у побережья Гайаны погибли как минимум 27 человек. Судно MV Barima, которое шло из столицы Джорджтауна в деревню Порт Кайтума, перевернулось в выходные дни. На его борту находились 179 человек. Из воды достали 27 тел.