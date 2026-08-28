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Путин осмотрел выставку технологических компаний в Нижнем Новгороде

Антон Потоков

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку технологических компаний-участников конкурса растущих российских брендов «Знай наших» Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Выставка проходит в Нижнем Новгороде в рамках форума АСИ «Сильные идеи для нового времени». Она посвящена российским разработкам, которые позволяют ускорять решение технологических задач и снижать зависимость от внешней инфраструктуры.

Путин прибыл в Нижний Новгород 28 августа с рабочей поездкой. В рамках визита он также ознакомится с процессом сборки новой Volga и встретится с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что главная цель поездки президента – общение с участниками форума АСИ. Также Путин может не публично встретиться с главой ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым.

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