Владимир Путин прибудет с рабочей поездкой в Нижний Новгород

Владимир Путин прибудет с рабочей поездкой в Нижний НовгородЭто восьмой регион, который президент посещает чуть больше чем за месяц
Президент Владимир Путин 28 августа совершит рабочую поездку в Нижний Новгород. Об этом на брифинге журналистам сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, главная цель поездки – общение с участниками форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Президент выступит перед участниками форума «Сильные идеи для нового времени». «Как всегда [глава государства] пообсуждает тему АСИ, отдельно встретится – это не публично будет – с [главой ВЭБ.РФ Игорем] Шуваловым. Именно Путин был в свое время инициатором создания этого агентства. И он много времени в своей работе именно этому направлению уделяет традиционно», – сказал Песков.
Президент посетит выставку участников конкурса «Сильные идеи для нового времени, где, по словам Пескова, Путин осмотрит «передовые проекты». Также глава государства «посетит в городе несколько вновь построенных уникальных масштабных объектов» и новое автомобильное производство, где делают новую «Волгу». Традиционно, как бывает в ходе региональных поездок, Путин встретится и с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Нижегородская область станет восьмым регионом, которой президент посещает чуть больше чем за месяц. Путин 24 июля был в Иркутской области. Там он осматривал Иркутский авиационный завод. Затем 25 июля он приезжал в Омск, где проводил переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участвовал в Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Из Омска президент прилетел в Санкт-Петербург, где 26 июля встретил День Военно-морского флота.
Затем 3 августа Путин посещал Красноярск. Там он встречался с участниками образовательного конкурса «Большая перемена». А 10 августа прилетал в Улан-Удэ, где проводил заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. На следующий день 11 августа он поехал в Новосибирск, где проводил заседание Совета по науке и осматривал Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».
Из Новосибирска президент 12 августа направился в Сахалинскую область, где принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота и в совещании по обеспечению безопасности восточных границ России. А 13 августа Путин впервые за свое президентство посетил Курильские острова. На острове Итуруп он осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный», посетил одну из больниц и школ, а также пообщался с главой региона Валерием Лимаренко.
На следующей неделе президент посетит еще один регион. Традиционно он примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.