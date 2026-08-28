Владимир Путин прибудет с рабочей поездкой в Нижний Новгород

Президент Владимир Путин 28 августа совершит рабочую поездку в Нижний Новгород. Об этом на брифинге журналистам сказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам Пескова, главная цель поездки – общение с участниками форума Агентства стратегических инициатив (АСИ). Президент выступит перед участниками форума «Сильные идеи для нового времени». «Как всегда [глава государства] пообсуждает тему АСИ, отдельно встретится – это не публично будет – с [главой ВЭБ.РФ Игорем] Шуваловым. Именно Путин был в свое время инициатором создания этого агентства. И он много времени в своей работе именно этому направлению уделяет традиционно», – сказал Песков.