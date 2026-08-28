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Главная / Политика /

Силы ПВО сбили семь беспилотников на подлете к Москве

Сергей Пахомов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили семь БПЛА, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

28 августа в Севастополе при атаке БПЛА на дом пострадали четыре человека. Также в результате удара повреждены жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, прокуратура Севастополя взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой дрона.

27 августа Минобороны России сообщило, что за сутки силы ПВО уничтожила 591 дрон самолетного типа. Также, по данным ведомства, ПВО ликвидировала 19 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США.

В ночь на 27 августа ПВО сбила 267 украинских беспилотников над регионами РФ.

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