Силы ПВО сбили семь беспилотников на подлете к Москве

28 августа в Севастополе при атаке БПЛА на дом пострадали четыре человека. Также в результате удара повреждены жилой дом, два корпуса детского сада и более 15 автомобилей. Как сообщил губернатор города Михаил Развозжаев, прокуратура Севастополя взяла под контроль соблюдение прав граждан в связи с атакой дрона.