Системы ПВО за ночь сбили 267 БПЛА над Россией

Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем. Воздушные цели ВСУ были также ликвидированы над республиками Башкортостан и Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.