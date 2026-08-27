Системы ПВО за ночь сбили 267 БПЛА над Россией
Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 267 украинских беспилотников над регионами России за минувшую ночь. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями и Краснодарским краем. Воздушные цели ВСУ были также ликвидированы над республиками Башкортостан и Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Самары («Курумоч»), Пензы, Саранска, Ульяновска («Баратаевка»), Чебоксар, Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Оренбурга, Увы, Сочи, Ижевска, Кирова («Победилово»), Перми («Большое Савино»), Орска, Екатеринбурга («Кольцово»), Нижнего Новгорода («Чкалов»), Бугульмы. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
За день 26 августа силы ПВО сбили 51 украинский дрон над Белгородской, Брянской, Курской областями, республикой Крым и над акваторией Черного моря. За ночь 26 августа было ликвидировано 426 украинских беспилотников над Россией.