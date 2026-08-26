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За ночь над Россией сбито 426 БПЛА

Ксения Наумчик

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 426 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Воздушные цели были уничтожены ночью над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 10 сбитых дронах ВСУ, летевших в направлении столицы.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Пензы, Москвы («Домодедово», «Жуковский»), Саратова («Гагарин»), Саранска, Чебоксар, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Казани и Ярославля («Туношна»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

За день 25 августа средства ПВО сбили 39 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей, а также акваторией Черного моря. В ночь на 25 августа было ликвидировано 148 беспилотников над регионами России и морями.

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