За ночь над Россией сбито 426 БПЛА
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 426 украинских беспилотников над Россией. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Воздушные цели были уничтожены ночью над Белгородской, Брянской, Курской, Орловской, Калужской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и республикой Крым.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 10 сбитых дронах ВСУ, летевших в направлении столицы.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Пензы, Москвы («Домодедово», «Жуковский»), Саратова («Гагарин»), Саранска, Чебоксар, Нижнего Новгорода («Чкалов»), Казани и Ярославля («Туношна»). Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
За день 25 августа средства ПВО сбили 39 украинских БПЛА над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей, а также акваторией Черного моря. В ночь на 25 августа было ликвидировано 148 беспилотников над регионами России и морями.