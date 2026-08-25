Силы ПВО за ночь сбили 148 беспилотников над Россией
Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Министерстве обороны.
Атаки ВСУ были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями и Краснодарским краем. Воздушные цели были также ликвидированы над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Калуги (Грабцево), в московском «Внуково» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Краснодара (Пашковский) вводили дополнительные ограничения, предусматривающие прием регулярных рейсов с 09:00 до 23:00. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.
В результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли два человека и еще двое пострадали. Обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции Афипская в Северском районе. В поселке Афипский в результате атаки повреждения получили 10 частных домов. Кроме того, падение дрона привело к возгоранию на территории нефтеперерабатывающего предприятия.