Силы ПВО за ночь сбили 148 беспилотников над Россией

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли два человека и еще двое пострадали. Обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции Афипская в Северском районе. В поселке Афипский в результате атаки повреждения получили 10 частных домов. Кроме того, падение дрона привело к возгоранию на территории нефтеперерабатывающего предприятия.