Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
KMAZ53+1,15%CNY Бирж.00%IMOEX2 071,2-2,99%RTSI783,4-3,41%RGBI113,36+0,26%RGBITR768,15+0,28%
Главная / Политика /

Силы ПВО за ночь сбили 148 беспилотников над Россией

Ксения Наумчик

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и уничтожили 148 украинских беспилотников над Россией, сообщили в Министерстве обороны.

Атаки ВСУ были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями и Краснодарским краем. Воздушные цели были также ликвидированы над Крымом и акваториями Азовского и Черного морей.

Ночью Росавиация ограничивала работу аэропорта Калуги (Грабцево), в московском «Внуково» принимали и отправляли рейсы по согласованию с соответствующими органами. В аэропорту Краснодара (Пашковский) вводили дополнительные ограничения, предусматривающие прием регулярных рейсов с 09:00 до 23:00. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

В результате ночной атаки украинских беспилотников на Краснодарский край погибли два человека и еще двое пострадали. Обломки БПЛА упали на территории железнодорожной станции Афипская в Северском районе. В поселке Афипский в результате атаки повреждения получили 10 частных домов. Кроме того, падение дрона привело к возгоранию на территории нефтеперерабатывающего предприятия.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте