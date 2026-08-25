За день силы ПВО сбили 39 беспилотников над регионами РФ
Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 39 украинских беспилотников самолетного типа с 8:00 по 20:00 мск . Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Дроны были сбиты над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей. Кроме того, БПЛА ликвидировали над акваторией Черного моря.
В ночь на 25 августа средства ПВО сбили 148 беспилотников над регионами России. Атаки ВСУ были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.
В Ростовской области падение обломков БПЛА привело к возгоранию лесного массива, а также к повреждению ряда домов. В общей сложности над донским регионом было уничтожено около 30 БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и трех районах области: Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском. На Кубани два человека погибли и двое пострадали в результате падения дронов.