За день силы ПВО сбили 39 беспилотников над регионами РФ

В Ростовской области падение обломков БПЛА привело к возгоранию лесного массива, а также к повреждению ряда домов. В общей сложности над донским регионом было уничтожено около 30 БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске и трех районах области: Каменском, Тарасовском, Родионово-Несветайском. На Кубани два человека погибли и двое пострадали в результате падения дронов.