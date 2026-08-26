Cредства ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве
Системы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Он уточнил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков. О сбитых БПЛА Собянин написал в 01:56 мск.
Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.
За день 25 августа силы ПВО ликвидировали 39 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря. В ночь на 25 августа средства ПВО сбили 148 беспилотников над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.