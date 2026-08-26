Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
PLZL1 091-1,66%CNY Бирж.00%IMOEX2 117,15+2,22%RTSI789,63+0,8%RGBI113,8+0,12%RGBITR771,24+0,15%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Cредства ПВО сбили 10 беспилотников на подлете к Москве

Ксения Наумчик

Системы противовоздушной обороны (ПВО) России перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Он уточнил, что сотрудники экстренных служб работают на месте падения обломков. О сбитых БПЛА Собянин написал в 01:56 мск.

Московские аэропорты «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский» работают в штатном режиме.

За день 25 августа силы ПВО ликвидировали 39 дронов ВСУ над территориями Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областей, а также над акваторией Черного моря. В ночь на 25 августа средства ПВО сбили 148 беспилотников над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь