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Российские средства ПВО уничтожили 591 беспилотник за сутки

Татьяна Мозолевская

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 591 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, по данным ведомства, ПВО уничтожила 19 управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства.

Российские военные за ночь 26 августа также нанесли массированный удар по объектам промышленности и логистической инфраструктуры Украины. Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.

В ведомстве заявили, что поражены объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке.

За ночь также было перехвачено и уничтожено 267 беспилотников.

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