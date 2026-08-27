Российские войска ударили по нефтеперерабатывающим объектам Украины
Российские военные за ночь нанесли массированный удар по объектам промышленности и логистической инфраструктуры Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Удары наносились высокоточным оружием наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотниками.
В ведомстве заявили, что поражены объекты военно-промышленного комплекса, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в Киеве, Борисполе, Запорожье, Кременчуге, Кривом Роге и Ильичовке.
Армия России ударила по портовой инфраструктуре Одессы, Черноморска и Рени. Объекты использовались для доставки и хранения военных грузов и горюче-смазочных материалов, предназначенных для обеспечения ВСУ. Были также поражены энергетические объекты, обеспечивающие работу портов Одесской области.
26 августа ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам в порту Измаил в Одесской области. В результате атаки поражен сухогруз, который доставлял на Украину военную продукцию. Кроме того, ВС РФ ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для ВСУ, а также по объектам инфраструктуры порта, которые использовались для разгрузки военных грузов.
25 августа российские войска с помощью БПЛА в порту Южный поразили два сухогруза, которые доставляли на Украину грузы военного назначения. Также были уничтожены четыре хранилища с военным имуществом и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки судов военного назначения.