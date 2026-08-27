Российские войска ударили по нефтеперерабатывающим объектам Украины

26 августа ВС РФ нанесли удары беспилотниками по объектам в порту Измаил в Одесской области. В результате атаки поражен сухогруз, который доставлял на Украину военную продукцию. Кроме того, ВС РФ ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для ВСУ, а также по объектам инфраструктуры порта, которые использовались для разгрузки военных грузов.