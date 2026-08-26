Армия России поразила сухогруз в порту Одесской области

25 августа ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии. С помощью БПЛА в порту Южный были поражены два сухогруза, которые доставляли на Украину грузы военного назначения. Также были уничтожены четыре хранилища с военным имуществом и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки судов военного назначения.