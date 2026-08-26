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Армия России поразила сухогруз в порту Одесской области

Сергей Пахомов

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары беспилотниками по объектам в порту Измаил в Одесской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

Российские военные в результате атаки поразили сухогруз, который доставлял на Украину военную продукцию. Кроме того, ВС РФ ударили по трем резервуарам с топливом, предназначенным для вооруженных сил Украины (ВСУ), а также по объектам инфраструктуры порта, которые использовались для разгрузки военных грузов.

25 августа ВС РФ нанесли удар по портовой инфраструктуре Украины и судам, задействованным в интересах украинской армии. С помощью БПЛА в порту Южный были поражены два сухогруза, которые доставляли на Украину грузы военного назначения. Также были уничтожены четыре хранилища с военным имуществом и объекты инфраструктуры, которые использовались для разгрузки судов военного назначения.

24 августа армия России уничтожила два логистических центра в районе Одессы, где хранились боеприпасы, оружие и военная техника Украины. Кроме того, был уничтожен сухогруз в порту Одессы, который перевозил вооружение для украинской армии.

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