Доноры Совета мира обязались направить $7 млрд на восстановление сектора Газа

Младенов также сообщил, что Совет мира согласовал с Марокко участие в международных силах стабилизации, которые планируется разместить в секторе Газа. По его словам, механизм и районы развертывания сил уже определены, первые подразделения должны прибыть в ближайшее время. Турция участвовать в них не будет.