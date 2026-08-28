Доноры Совета мира обязались направить $7 млрд на восстановление сектора Газа
Доноры обязались направить $7 млрд на восстановление сектора Газа, заявил Al-Jazeera верховный представитель Совета мира Николай Младенов.
По его словам, полученные финансовые обязательства должны пойти на восстановление гражданской инфраструктуры, разрушенной в ходе боевых действий.
Младенов также сообщил, что Совет мира согласовал с Марокко участие в международных силах стабилизации, которые планируется разместить в секторе Газа. По его словам, механизм и районы развертывания сил уже определены, первые подразделения должны прибыть в ближайшее время. Турция участвовать в них не будет.
Кроме того, Совет мира ведет переговоры с Израилем об увеличении поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
Младенов предупредил, что несоблюдение согласованной «дорожной карты» может привести к срыву режима прекращения огня. По его словам, возвращение к боевым действиям будет разрушительным как для палестинской, так и для израильской стороны.
9 августа премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг документ из 15 пунктов по урегулированию ситуации в Газе, предложенный «Советом мира» США. Он подчеркнул, что армия обороны Израиля не начнет вывод войск из сектора Газа до полного разоружения «Хамаса». При этом израильский премьер сообщил, что власти страны продолжают обсуждать свои возражения по поводу плана с США.