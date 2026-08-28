Медведев заявил об отсутствии планов по проведению мобилизации в России

Медведев уже заявлял, что эти сообщения «не более чем лживая провокация». По его словам, в этом нет никакой необходимости, так как армия пополняется за счет контрактников. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал все заявления президента Украины о таких планах полетом фантазии.