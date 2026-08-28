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Медведев заявил об отсутствии планов по проведению мобилизации в России

Антон Потоков

Никаких планов мобилизации в России нет, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Никаких планов мобилизации в нашей стране нет, нам вполне достаточно тех наших ребят, которые воюют, подписав контракт», – сказал Медведев (цитата «РИА Новости»).

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял в июне, что в России якобы планируется мобилизация. Западные СМИ также сообщали о такой возможности.

Медведев уже заявлял, что эти сообщения «не более чем лживая провокация». По его словам, в этом нет никакой необходимости, так как армия пополняется за счет контрактников. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов назвал все заявления президента Украины о таких планах полетом фантазии.

25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о планировании мобилизации в России являются информационной уткой.

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