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Захарова: Пашинян не сделал ничего для защиты Армении

Сергей Пахомов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не предпринял никаких шагов для защиты страны в конфликте с Азербайджаном в 2022 г. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она ответила на обвинения Пашиняна, который заявил, что Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) бездействовали, когда конфликт Армении и Азербайджана обострился.

«Армения тогда [при обострении конфликта с Азербайджаном] обратилась в ОДКБ, и ОДКБ, вопреки вашей лжи, оперативно отреагировала: была направлена миссия для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе <...>. У вас виноваты все. Не виноваты только вы», – подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, армянский премьер может перестать «вешать лапшу на уши» гражданам страны, поскольку выборы уже прошли. Она дополнила, что Пашинян должен «набраться мужества» и сказать правду.

27 августа Пашинян усомнился в стратегическом партнерстве Армении с Россией. По его словам, после событий сентября 2022 г. говорить о стратегическом партнерстве с Россией затруднительно.

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