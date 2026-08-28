Захарова: Пашинян не сделал ничего для защиты Армении

«Армения тогда [при обострении конфликта с Азербайджаном] обратилась в ОДКБ, и ОДКБ, вопреки вашей лжи, оперативно отреагировала: была направлена миссия для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе <...>. У вас виноваты все. Не виноваты только вы», – подчеркнула Захарова.