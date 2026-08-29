Почти 1000 человек оказались заблокированы в тоннелях ГЭС в Непале
По меньшей мере 934 человека числятся пропавшими без вести на 11 гидроэнергетических объектах в Непале после наводнения на реке Бхотекоши. Об этом пишет The Kathmandu Post со ссылкой на Ассоциацию независимых производителей электроэнергии Непала (IPPAN).
Спасательная операция продолжается уже третий день. По данным министерства энергетики, водных ресурсов и ирригации Непала, уже спасены 350 человек, включая рабочих ГЭС и местных жителей. Непальская армия эвакуировала 254 человека с проекта «Верхняя Тришули – 1» и 18 человек с ГЭС «Лангтанг-Кхола» мощностью 20 МВт.
Доступ к большинству объектов остается крайне затрудненным. Дороги и мосты смыты, входы в тоннели завалены грязью и обломками. По предварительным данным властей, более 100 человек все еще находятся в заблокированных тоннелях, а общее число сотрудников энергетических проектов, с которыми потеряна связь, превышает 1000 человек.
По данным Nepal Electricity Authority (NEA), наводнение вывело из строя 430 МВт генерирующих мощностей на 14–15 гидроэлектростанциях вдоль коридора Тришули. При этом в ведомстве заверили, что отключение не повлияет на электроснабжение внутри страны в ближайшее время, так как внутренние потребности полностью покрываются.
Паводок на реке Бхотекоши в горной части Непала произошел 26 августа. Мощный поток воды пришел со стороны Тибета, затронув районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Резкий подъем уровня воды привел к масштабным разрушениям на этих территориях.
Власти Непала ввели режим повышенной готовности в населенных пунктах, расположенных ниже по течению реки. Причиной паводка, как установлено, стали землетрясение и последовавший за ним оползень.
Число погибших при наводнении на Бхотекоши достигло 626 человек, 2426 числятся пропавшими без вести, сообщает The Kathmandu Post.