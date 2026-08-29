Почти 1000 человек оказались заблокированы в тоннелях ГЭС в Непале

Доступ к большинству объектов остается крайне затрудненным. Дороги и мосты смыты, входы в тоннели завалены грязью и обломками. По предварительным данным властей, более 100 человек все еще находятся в заблокированных тоннелях, а общее число сотрудников энергетических проектов, с которыми потеряна связь, превышает 1000 человек.