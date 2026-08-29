Министр финансов Непала оценил ущерб от наводнения в $4–5 млрд

Власти Непала заявили, что не нуждаются в общей помощи в поисково-спасательных работах, но запрашивают специализированную поддержку: спасение людей из тоннелей, восстановление разрушенных мостов и транспортных путей, идентификацию тел, ДНК-тестирование и хранение останков. Индия уже направила в Непал три рейса с 60 т гуманитарных грузов и планирует отправить спасательную и медицинскую бригады. Китай, в свою очередь, призвал к международному сотрудничеству в спасательных работах, не уточнив, какую помощь окажет сам.