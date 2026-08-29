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Министр финансов Непала оценил ущерб от наводнения в $4–5 млрд

Ася Султанова

Непалу потребуется от $4 до $5 млрд на восстановление после наводнения. Об этом министр финансов страны Сварним Вагле сообщил Reuters.

Как пишет издание, Непал приостановил поисково-спасательные работы 28 августа из-за дождя и тумана и обратился за иностранной технической помощью для ликвидации последствий разрушительного наводнения.

По последним данным, число жертв стихии достигло 626 человек в Непале и семи в Тибете. Причиной катастрофы стал обвал ледника – огромный поток камней, льда и грязи пронесся по горным рекам, сметая здания, мосты и электростанции. Около 3000 человек все еще числятся пропавшими без вести, в том числе не менее 540 иностранцев, большинство из которых – индийские паломники.

Власти Непала заявили, что не нуждаются в общей помощи в поисково-спасательных работах, но запрашивают специализированную поддержку: спасение людей из тоннелей, восстановление разрушенных мостов и транспортных путей, идентификацию тел, ДНК-тестирование и хранение останков. Индия уже направила в Непал три рейса с 60 т гуманитарных грузов и планирует отправить спасательную и медицинскую бригады. Китай, в свою очередь, призвал к международному сотрудничеству в спасательных работах, не уточнив, какую помощь окажет сам.

Как писала The Kathmandu Post, по меньшей мере 934 человека числятся пропавшими без вести на 11 гидроэнергетических объектах в Непале.

Паводок на реке Бхотекоши в горной части Непала произошел 26 августа. Мощный поток воды пришел со стороны Тибета, затронув районы Расува, Дхадинг и Нувакот. Резкий подъем уровня воды привел к масштабным разрушениям на этих территориях.

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