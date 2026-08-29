В Бишкек на саммит ШОС приедут главы 17 государств и генсек ООН

На саммите будет заключен протокол к основополагающему базовому документу – Хартии ШОС 2002 г. Будут подписаны и решения в сфере борьбы с наркотиками, в сфере информбезопасности, науки, логистики, энергоэффективности и по энергосетям, взаимодействию при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.