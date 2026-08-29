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В Бишкек на саммит ШОС приедут главы 17 государств и генсек ООН

Ася Султанова

В саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке будут участвовать главы 17 государств и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Кроме 10 членов ШОС (Россия, Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан) в Бишкек приедут лидеры Азербайджана, Армении, Монголии, Того, Турции, Лаоса, а также представители Вьетнама и Египта.

К лидерам стран присоединится генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а также представители других международных организаций: генсеки ШОС, СНГ, ОДКБ, а также главы антитеррористической структуры ШОС, Евразийской экономической комиссии и СВМДА.

На саммите лидеры стран обсудят ключевые вопросы международной повестки, дальнейшее развитие ШОС и сотрудничество в экономике, логистике, цифровизации и экологии. Итогом станет подписание Бишкекской декларации к 25-летию организации и ряда совместных заявлений. В формате «ШОС+» участники обсудят роль ООН и международного права, а также содействие устойчивому развитию и расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что вместе с президентом России Владимиром Путиным на саммит ШОС отправится делегация из семи человек. Среди них будут министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Алексей Оверчук, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ушаков также сообщал, что Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита ШОС.

На саммите будет заключен протокол к основополагающему базовому документу – Хартии ШОС 2002 г. Будут подписаны и решения в сфере борьбы с наркотиками, в сфере информбезопасности, науки, логистики, энергоэффективности и по энергосетям, взаимодействию при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

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