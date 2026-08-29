Путин приехал в Московский педуниверситет

Путин приехал в Московский педуниверситетВизит приурочен к предстоящему Дню знаний
Президент России Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет, передает корреспондент «Ведомостей».
Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых школ в пяти регионах страны – в Москве, Дагестане (село Байрамаул), Тамбовской области (село Бокино), Уфе и Черкесске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе мероприятия глава государства пообщается с педагогами и победителями олимпиад. Встреча приурочена к предстоящему Дню знаний.
Московский педагогический госуниверситет выступает одним из авторов единых подходов к подготовке учителей – «Ядра высшего педагогического образования». Кроме того, вуз участвует в федеральном эксперименте по обновлению системы высшего образования и работает над созданием единых учебников как для школ, так и для университетов.
В 2001 г. Путин посетил МПГУ. Тогда он встретился в университетской библиотеке с авторами школьных учебников, побывал в библиотеке в старинном корпусе. По просьбе главы государства ему показали самую старую книгу в библиотеке – «Грамматику», по которой учился Михаил Ломоносов.
МПГУ ведет свою историю с 1 ноября 1872 г., когда на Волхонке в здании Первой мужской гимназии открыли Московские Высшие женские курсы. Сейчас университет объединяет 18 факультетов, 14 учебно-научных центров, 2 научно-исследовательских института, институт повышения квалификации. В нем обучаются около 20 000 студентов, более 2000 аспирантов и докторантов.