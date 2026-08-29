Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,9+0,68%BISVP9,6+0,84%BRZL1 280-0,78%IMOEX2 114,93+1,03%RTSI778,32+1,45%RGBI113,61+0,17%RGBITR771,23+0,25%
Главная / Политика /

Путин приехал в Московский педуниверситет

Визит приурочен к предстоящему Дню знаний
Ася Султанова

Президент России Владимир Путин приехал в Московский педагогический государственный университет, передает корреспондент «Ведомостей».

Глава государства по видеосвязи принял участие в церемонии открытия новых школ в пяти регионах страны – в Москве, Дагестане (село Байрамаул), Тамбовской области (село Бокино), Уфе и Черкесске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что в ходе мероприятия глава государства пообщается с педагогами и победителями олимпиад. Встреча приурочена к предстоящему Дню знаний.

Московский педагогический госуниверситет выступает одним из авторов единых подходов к подготовке учителей – «Ядра высшего педагогического образования». Кроме того, вуз участвует в федеральном эксперименте по обновлению системы высшего образования и работает над созданием единых учебников как для школ, так и для университетов.

В 2001 г. Путин посетил МПГУ. Тогда он встретился в университетской библиотеке с авторами школьных учебников, побывал в библиотеке в старинном корпусе. По просьбе главы государства ему показали самую старую книгу в библиотеке – «Грамматику», по которой учился Михаил Ломоносов.

МПГУ ведет свою историю с 1 ноября 1872 г., когда на Волхонке в здании Первой мужской гимназии открыли Московские Высшие женские курсы. Сейчас университет объединяет 18 факультетов, 14 учебно-научных центров, 2 научно-исследовательских института, институт повышения квалификации. В нем обучаются около 20 000 студентов, более 2000 аспирантов и докторантов.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте