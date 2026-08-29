Путин приехал в Московский педуниверситет

Московский педагогический госуниверситет выступает одним из авторов единых подходов к подготовке учителей – «Ядра высшего педагогического образования». Кроме того, вуз участвует в федеральном эксперименте по обновлению системы высшего образования и работает над созданием единых учебников как для школ, так и для университетов.