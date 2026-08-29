Лавров: Большое евразийское партнерство устранит барьеры в торговле

Формирование Большого евразийского партнерства способствует устранению барьеров на пути торговли и инвестиций и сбалансирует надежные экономические связи в Евразии. Это следует из текста приветственной речи главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам диалога молодых дипломатов стран партнерства в Казани.