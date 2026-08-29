Лавров: Большое евразийское партнерство устранит барьеры в торговле
Формирование Большого евразийского партнерства способствует устранению барьеров на пути торговли и инвестиций и сбалансирует надежные экономические связи в Евразии. Это следует из текста приветственной речи главы МИД РФ Сергея Лаврова участникам диалога молодых дипломатов стран партнерства в Казани.
«Нынешний этап мирового развития, связанный с укреплением многополярных начал международной жизни, открывает широкие возможности для создания новых, более справедливых механизмов мирохозяйственной кооперации», – сказал он.
Лавров подчеркнул, что важная роль в работе будет отведена молодым специалистам внешнеполитических ведомств, и отметил, что встреча позволит установить деловые контакты между странами – участницами мероприятия.