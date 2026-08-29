ВМС Великобритании отслеживали российские корабли в Ла-Манше
Три военных корабля Великобритании проследили за передвижением российских военных кораблей, которые сопровождали два грузовых судна в Северном море и Ла-Манше. Об этом заявили в пресс-службе ВМФ страны.
Для наблюдения за российскими кораблями три боевых корабля Duncan, St Albans и Severn использовали радары и датчики. Позже к операции присоединился вертолет Merlin, чье присутствие расширило зону наблюдения.
Как отметили в пресс-службе, ВМФ Соединенного Королевства отслеживал якобы теневой флот.
Кроме того, в тексте сообщения указано, что Королевский флот постоянно наблюдает за российской деятельностью.
Свои действия ВМФ Великобритании объясняют событиями июня 2026 г., когда премьер Британии Кир Стармер в соцсети X сообщил о перехвате танкера из так называемого «теневого флота», который пытался пройти через Ла-Манш и якобы связан с Россией. В том же месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если Великобритания решит продать нефть, находящуюся на танкере, Россия будет вынуждена применить механизмы реагирования.