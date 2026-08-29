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Мятежные солдаты атаковали аэропорт и президентский дворец в Нигере

Ася Султанова

В столице Нигера, городе Ниамей, мятежные военнослужащие атаковали международный аэропорт и район президентского дворца, сообщили источники Reuters. В нескольких районах города прогремели продолжительные выстрелы и взрывы, государственное телевидение и радио прекратили вещание. Власти призвали граждан сохранять спокойствие и заявили о мобилизации сил безопасности. Как пишет издание, нападение стало очередной угрозой для режима Абдурахмана Тчиани, пришедшего к власти в результате переворота в 2023 г.

По данным источников, в атаке участвовали военные из населенных пунктов Уаллам, Тера и Доссо на юго-западе страны, где подразделения несут тяжелые потери в боях с региональным филиалом «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Член парламента Конфедерации государств Сахеля заявил, что атаке подверглась военная авиабаза 101, но силам безопасности удалось взять ситуацию под контроль. Очевидцы сообщили о новой стрельбе в районе аэропорта после этого заявления.

По данным двух источников и дипломата, утром 29 августа президентский дворец оставался под контролем правительственных войск, но государственное телевидение перешло к мятежникам, а район вокруг аэропорта оставался спорной территорией. Официальных комментариев от властей пока не поступало.

Беспорядки происходят на фоне ужесточения контроля над урановым сектором – ранее были конфискованы активы французской Orano, а на прошлой неделе правительство перераспределило бывшие лицензии в пользу государственных компаний.

18 июня антиправительственные боевики напали на международный аэропорт в Ниамее. Атаку отбили военнослужащие страны. Всех нападавших уничтожили или взяли в плен. По данным нигерского министерства национальной обороны, вооруженные наемники действовали в интересах Франции.

В ночь на 29 января группа из примерно 40 боевиков атаковала международный аэропорт «Диори Хамани» в Ниамее. Атаку отразили совместные силы Африканского корпуса Минобороны РФ и вооруженных сил Нигера. Было ликвидировано около 20 террористов.

Тчиани 9 августа 2023 г. подписал 9 августа указ о формировании нового правительства. В его состав вошел 21 министр – военные и гражданские лица. 26 июля военные Нигера объявили об отстранении президента Мохамеда Базума. Совет безопасности ООН, США и ЕС не признали переворот и потребовали освободить демократически избранного президента страны.

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