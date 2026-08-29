Мятежные солдаты атаковали аэропорт и президентский дворец в Нигере

По данным источников, в атаке участвовали военные из населенных пунктов Уаллам, Тера и Доссо на юго-западе страны, где подразделения несут тяжелые потери в боях с региональным филиалом «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ ). Член парламента Конфедерации государств Сахеля заявил, что атаке подверглась военная авиабаза 101, но силам безопасности удалось взять ситуацию под контроль. Очевидцы сообщили о новой стрельбе в районе аэропорта после этого заявления.