Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огарево

Отдельное внимание было уделено торговым отношениям России и Белоруссии. Путин отметил, что благодаря политике, проводимой в республике, Лукашенко удалось сохранить достояние Советского Союза и продолжить его развивать. По словам российского лидера, сейчас страны могут воспользоваться результатами этого развития. Путин надеется, что подобное сотрудничество даст результат как для Белоруссии, так и для России.