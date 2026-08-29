Путин встретился с Лукашенко в Ново-Огарево
Президент России Владимир Путин встретился с главой Белоруссии Александром Лукашенко в подмосковной резиденции Ново-Огарево, говорится на сайте Кремля.
Встреча посвящена рассмотрению ключевых вопросов по развитию российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также взаимодействия стран в рамках Союзного государства.
«Объединяя усилия, мы создаем некую синергию: с одной стороны, ваши возможности в сфере промышленности, а с другой стороны, потребности нашего рынка и дополнительные усилия со стороны российских предприятий, инженеров, даже научной школы», – сказал Путин.
Отдельное внимание было уделено торговым отношениям России и Белоруссии. Путин отметил, что благодаря политике, проводимой в республике, Лукашенко удалось сохранить достояние Советского Союза и продолжить его развивать. По словам российского лидера, сейчас страны могут воспользоваться результатами этого развития. Путин надеется, что подобное сотрудничество даст результат как для Белоруссии, так и для России.
28 августа Лукашенко на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Россия и Белоруссия решат «общую проблему» на юго-западных рубежах.