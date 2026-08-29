В Кремле не видят причин для улучшения отношений с Европой

«Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).