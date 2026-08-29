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Главная / Политика /

В Кремле не видят причин для улучшения отношений с Европой

Европейские политики настроены конфронтационно, отметил Песков
Анна Суслова

Оснований для улучшения отношений России и Европы пока нет, потому что европейские политики мобилизуют свои военные потенциалы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока никаких оснований надеяться на улучшение наших отношений с Европой я не усматриваю. Нынешние политики, нынешнее поколение политиков, которые у власти, настроены конфронтационно, причем не только на словах, но и на деле», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Европа мобилизует военные потенциалы стран и направляет их против России. Таким образом, они принимают непосредственное участие в конфликте против РФ.

Песков также уточнил, что Москва старается сохранять открытую позицию в вопросе отношений с европейскими странами, но понимает, «с кем мы имеем дело».

27 августа Песков заявил, что сейчас Россия сталкивается с агрессивной политикой со стороны Запада. Он подчеркнул, что она исходит «именно из европейских стран», а обратные рассуждения назвал «газетными утками» и «искажением реальности».

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