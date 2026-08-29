Над Россией в течение дня сбито 85 БПЛА
Дежурные средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областями, Крымом и Черным морем. БПЛА уничтожены с 8:00 до 20:00 мск.
В Белгородской области за сутки от ударов ВСУ пострадали пять человек, включая фельдшеров. Раненые есть в Шебекино, Октябрьском и Ракитном. Об этом сообщил региональный оперштаб.