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Главная / Политика /

Над Россией в течение дня сбито 85 БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. 

Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Орловской, Калужской областями, Крымом и Черным морем. БПЛА уничтожены с 8:00 до 20:00 мск.

В Белгородской области за сутки от ударов ВСУ пострадали пять человек, включая фельдшеров. Раненые есть в Шебекино, Октябрьском и Ракитном. Об этом сообщил региональный оперштаб.

За прошедшие сутки из-за атак ВСУ в Запорожской области один человек погиб, еще несколько ранены, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Мирный житель погиб во дворе своего дома при атаке на Севастополь.  

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