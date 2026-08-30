Число погибших после наводнения в Непале и Китае достигло 750
Жертвами наводнений в Непале и Китае стали 750 человек, более 3000 числятся пропавшими без вести. Об этом пишет CNN со ссылкой на официальные данные властей двух стран.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Непала сообщило, что число погибших там выросло до 734 с прежних 670. По меньшей мере 2498 человек остаются пропавшими без вести в Непале, включая 589 иностранных граждан.
Более 930 работников пропали без вести на различных гидроэнергетических объектах в зоне наводнений. Спасательные команды на гидроэлектростанции в Непале отправляют еду в туннель через отверстия, пробитые машинами, в поисках возможных выживших внутри. В туннеле были пробиты два отверстия для подачи кислорода, света и пищи.
Местная полиция ранее сообщила CNN, что чиновники Читвана планируют похоронить сотни неопознанных тел в одной могиле на священном индуистском месте. Из 233 тел, найденных в районе Читван, удалось опознать только четыре.
Новый оползень 29 августа сформировал барьерное озеро на реке возле границы Китая и Непала, что побудило спасателей возле порта Гьеронг эвакуироваться. Министр иностранных дел Китая Ван И отметил сложность поисковых операций после того, как оползни пересекли границу между Непалом и Китаем, вызвав разрушения. Он назвал наводнения самой серьезной катастрофой за последние годы на границе двух стран.