Число погибших после наводнения в Непале и Китае достигло 750

Новый оползень 29 августа сформировал барьерное озеро на реке возле границы Китая и Непала, что побудило спасателей возле порта Гьеронг эвакуироваться. Министр иностранных дел Китая Ван И отметил сложность поисковых операций после того, как оползни пересекли границу между Непалом и Китаем, вызвав разрушения. Он назвал наводнения самой серьезной катастрофой за последние годы на границе двух стран.